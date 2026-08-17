Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Следы древнего мышиного культа на Крите, польза от подъема по лестнице, а также связь между составом микробиоты и психопатическими чертами

Фото: JOKER/Gudrun Petersen/ullstein bild via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи обнaружили свидетельствa существования культа Аполлона Мышиного нa Крите. Еще в 2025 году в древнем городе Гортина археологи наткнулись на весьма странное захоронение – в нем лежали кости и зубы не меньше 450 мышей. Раскопки проходили в святилище Аполлона. По данным ученых, объект датируется VII веком до нашей эры. Исследователи интерпретируют образ Аполлона Мышиного как бога, которому поклонялись из-за его символической связи с грызунами, приносящими тяжелые болезни (чуму). Rое-какую информацию об этой стороне воззрений людей можно узнать из "Илиады" Гомера. В этом произведении упоминается образ Аполлона Сминфея, то есть Аполлона Мышиного, к которому обращаются за тем, чтобы наслать чуму на врагов.

- Комбинация широко нейтрализующих антител, антиретровирусной терапии и блокатора рецептора CCR5 через 72 часа после инфицирования защитилa четырехнедельных макак-резусов от репликации ВИЧ и образования резервуаров вируса. Через полгода после окончания лечения у животных в плазме и тканях не обнаруживалось вирусных копий. Потенциально такой подход может быть эффективной стратегией лечения ВИЧ-инфекции у детей, в особенности новорожденных от матерей с ВИЧ-положительным статусом.

- "Джеймс Уэбб" обнаружил в ранней Вселенной уникальную систему: внутри карликовой галактики в плотном и бурном газовом коконе прячется юная и растущая черная дыра. Это открытие говорит в пользу теорий о том, что если черная дыра находится в плотном газе, то высокая непрозрачность оболочки может удерживать излучение, порождаемое при активной аккреции ею газа, создавая благоприятные условия для сверхэддингтоновской аккреции, когда черная дыра поглощает вещество быстрее теоретического предела, при котором ее собственное излучение должно отталкивать падающий газ. Еще один важный вывод: если через примерно 100 млн лет две галактики сольются, то ноовобразованная система по своим спектральным свойствам будет напоминать маленькие красные точки, чья природа до сих пор не до конца ясна.

- Систематический обзор и метаанализ с общей выборкой более 480 тысяч человек показали, что подъем по лестнице связан со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Он был связан и со значительным снижением смертности от всех причин на 24%. Возраст участников в пяти исследованиях, включенных в основной анализ, варьировался от 35 до 84 лет. Включение такой активности в клинические протоколы позволит врачам рекомендовать ее в качестве повседневной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

- Палеонтологи изучили структуру костей немаммального цинодонта Chiniquodon theotonicus, который жил на территории Аргентины в позднем триасе, около 236 млн лет назад, и пришли к выводу, что они были живородящими. Ранее считалось, что цинодонты откладывали яйца. Предполагается, что у представителей этого вида масса детенышей составляла около 14% от массы взрослой особи. Похожие показатели характерны для многих ныне живущих плацентарных млекопитающих. Вывод ученых противоречит сложившимся представлениям, согласно которым млекопитающие из подкласса зверей были единственными из синапсид, кто смог освоить живорождение. Вероятно, цинодонты развили этот признак независимо от них, причем на 90-95 млн лет раньше.

- Испанские ученые выяснили, что независимо от возраста животного и овуляторного резерва доля переходных между примордиальной, спящей, и первичной стадией развития фолликулов сохраняется на уровне 14%.

- Состав микробиоты кишечника и ротовой полости, а также уровень глюкозы и таурина в фекалиях связаны с выраженностью психопатических личностных черт, выяснили британские и португальские ученыев кросс-секционном исследовании. Относительное преобладание в кишечной микробиоте бактериальных родов Prevotella и Allisonella было связано с большей выраженностью психопатических черт, а вида Cloacibacillus evryensis — психопатических черт и тревожности. Содержание Allisonella значимо положительно коррелировало с общим баллом психопатии и всеми подшкалами, кроме антисоциальности, а Cloacibacillus evryensis – с общим баллом психопатии и всеми подшкалами, кроме межличностных отношений. В свою очередь, относительное преобладание Treponema vincentii в микробиоте ротовой полости было связано с меньшей выраженностью психопатических черт и значимо отрицательно коррелировало с общим баллом психопатии и подшкалами антисоциальности и образа жизни. Кроме того, положительная связь с психопатическими чертами была выявлена у содержания глюкозы и таурина в фекалиях. Полученные результаты могут помочь открыть новые методы изучения биологических основ психопатии.

- В 2024 году журнал Nature Aging опубликовал статью, в которой говорилось, что молекулярно-клеточные изменения, связанные со старением, имеют два возрастных пика – в районе 44 и 60 лет. Сейчас эти данные подвергли сомнению. Сомнения появились из-за использованных инструментов анализа биомолекулярных данных LOESS и DE-SWAN. И по отдельности, и вместе они могут приводить к артефактам паттернов молекулярного строения и нестойки к изменениям возрастного распределения, из-за чего могут генерировать пики старения, которых не существует. Оригинальная статья пока не отозвана, данные анализируются повторно.

- В новом выпуске блога об ИИ и когнитивных искажениях когнитивный психолог Ксения Лужнова рассказывает, откуда берется ощущение, что нас по-человечески понял алгоритм и почему его так легко перепутать с настоящей эмпатией.