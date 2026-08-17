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Спецкомиссия изучит причины массового отключения электроэнергии в Киргизии

Спецкомиссия изучит причины массового отключения электроэнергии в Киргизии
Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев в ходе очередного аппаратного совещания раскритиковал факты аварийных отключений электроэнергии, сообщает в понедельник пресс-служба киргизского кабмина.

По словам Касымалиева, за последние полтора года в Киргизии зафиксировано 26 высоковольтных аварийных отключений. Причинами сбоев становятся нарушения правил эксплуатации оборудования, техники безопасности, техническое состояние оборудования, обрывы и повреждения ЛЭП по вине подрядных организаций, а также халатное отношение со стороны отдельных ответственных руководителей.

Касымалиев поручил начальнику управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Азамату Апсатарову взять данный вопрос под личный контроль, а также создать специальную комиссию для детального изучения причин отключения электроэнергии в ряде регионов республики, в том числе инцидента, произошедшего 14 августа.

По итогам работы комиссии будет дана правовая и дисциплинарная оценка действиям должностных лиц министерств, энергетических компаний и подрядных строительных организаций, допустивших данные отключения.

14 августа в результате внешнего отключения на высоковольтной линии, соединяющей северную и южную части энергосистемы Казахстана, Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА) выделилась в изолированный энергоузел. Энергосистема Киргизии временно перешла на работу в изолированном режиме. Массовое отключение электроэнергии произошло в Бишкеке, а также в населенных пунктах Чуйской и Иссык-Кульской областей страны.

19 июля массовое отключение электроэнергии произошло из-за аварии на двух высоковольтных линиях электропередачи напряжением 220 киловатт "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу". В результате автоматически сработала система отключения нагрузки, что привело к перебоям с электроснабжением в Бишкеке, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской областях республики.

Бишкек Киргизия
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