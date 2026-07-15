Президент Латвии заявил о готовности разметить в стране ядерное оружие

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Латвия готова разместить ядерное оружие в случае соответствующего решения НАТО, заявил на брифинге в Вильнюсе после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой латвийский президент Эдгар Ринкевич. Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

"Если решение о развертывании ядерного оружия будет принято в национальных интересах или в рамках коллективного решения НАТО, оно будет реализовано", - сказал Ринкевич, но добавил, что "ядерное сдерживание НАТО носит оборонительный характер, в отличие от российской ядерной риторики".

Также он отметил, что в отличие от Литвы, в конституции Латвии нет ограничений по размещению ядерного оружия.

Ранее Сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия в стране. Как подчеркивал спикер Сейма Юозас Олекас, "конституционный запрет, предотвращающий присутствие ядерного оружия на территории Литвы в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны, не соответствует изменившейся обстановке в сфере безопасности и интересам национальной безопасности Литвы". По его словам, "ни одна другая страна НАТО не имеет конституционных ограничений на применение ядерного оружия в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны".