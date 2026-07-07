В парламент Литвы внесен законопроект о разрешении на размещение ядерного оружия

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия в стране, сообщил во вторник портал литовского национального телевидения и радио LRT.

"89 парламентариев проголосовали за рассмотрение такой поправки, 11 - против, и шесть воздержались. В настоящее время статья 137 Конституции гласит, что на территории Литвы не может находиться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств", - говорится в сообщении.

"Для изменения основного закона страны необходимо, чтобы не менее 94 из 141 парламентария дважды проголосовали за эту поправку с интервалом в три месяца", - отметили там.

"Учитывая, что ядерный щит НАТО является одним из важнейших основ сдерживания альянса, конституционный запрет, предотвращающий присутствие ядерного оружия на территории Литвы в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны, не соответствует изменившейся обстановке в сфере безопасности и интересам национальной безопасности Литвы", - заявил, представляя поправки, спикер Сейма Юозас Олекас, его цитирует LRT.

"Следует отметить, что ни одна страна НАТО не имеет конституционных ограничений на применение ядерного оружия в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны", - подчеркнул Олекас. "Мы не можем оставаться слабым звеном во всей системе сдерживания", - добавил он.

Как сообщалось, ранее о необходимости внести соответствующие изменения в литовскую Конституцию заявляли премьер-министр Инга Ругинене и глава Минобороны Робертас Каунас. Также о поддержке дискуссии по этому вопросу заявил президент Литвы Гитанас Науседа.