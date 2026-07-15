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FARS сообщило, что истребители КСИР сбили над Ираном беспилотник США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции уничтожил в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана американский военный беспилотник типа LUCAS, сообщило агентство FARS и выложило в Telegram фотографии сбитого БПЛА.

По его сведениям, беспилотник был нейтрализован за час до публикации в результате перехвата и успешного обстрела истребителями КСИР. Другие подробности происшествия не приводятся.

Американские военные 15 июля днем проводили очередную волну ударов по Ирану. За последние дни США били по Ирану, в основном, в вечернее и ночное время. Иран также наносил ответные удары.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Бендер-Аббас LUCAS
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