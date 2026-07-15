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В Тегеране заявили, что не будут придерживаться не выгодных для Ирана соглашений с США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который считается главным переговорщиком Тегерана с США, заявил, что иранские власти не намерены выполнять меморандум с Вашингтоном в ущерб себе. Об этом сообщает FARS.

"Если Иран не получит выгоды от меморандума о взаимопонимании, у нас нет причин придерживаться такого соглашения", - сказал он.

По его словам, сейчас безопасность Ирана зависит от поддержания его позиций в Ормузском проливе, от безопасного прохода судов по этому водному пути. Однако, продолжил он, США, "которые юридически и дипломатически бессильны", готовы прибегать к силе, чтобы подорвать статус Ирана в проливе.

Он пояснил, что и дипломатия и военные действия - средства защиты Ирана, и было бы ошибкой делать выбор в пользу лишь одного метода, разделять их. "Мы противостоим крупнейшей державе мира в сложной войне", - напомнил спикер.

Также он обвинил США в желании ликвидировать нынешнюю систему власти в Иране и разделить страну. Он призвал сограждан сохранять единство, выполнять приказы верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи и противостоять США.

Хроника 28 февраля – 15 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив Мохаммад Багер Галибаф Моджтаба Хаменеи
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