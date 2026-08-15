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В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта

В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта
Фото: AP/TAСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта, составлявших инсталляцию, которая была открыта в саду его родного дома в Зальцбурге.

Как сообщает Associated Press, всего в инсталляции, созданной немецким художником-концептуалистом Оттмаром Херлем, было полимерных 320 статуэток высотой около 50 см, изображающих австрийского композитора и его любимого пса. Их презентовали в июле, но уже через две недели были похищены 80 статуэток. Теперь же не хватает уже 210.

Изначально организаторы оставили несколько про запас, но их не хватит, чтобы заменить украденные.

Херль сомневается, что статуэтки забирали посетители, он уверен, что это была спланированная кража.

После завершения выставки, посвященной 270-летнему юбилею Моцарта, статуэтки предполагалось продать по цене 100 евро за штуку.

Как отмечает АР, это не первый случай кражи статуэток авторства Херля. К примеру, его инсталляцию аналогичных изображений композитора Рихарда Вагнера растащили за 10 дней.

Зальцбург Вольфганг Амадей Моцарт Австрия
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