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В Лихтенштейне уравняли права мужчин и женщин в наследовании княжеского поста

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих действовало право наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении действия этого правила.

Государственный новостной сайт в субботу объявил, что наследование трона в стране теперь будет осуществляться по фамильной линии и не зависеть от пола наследника.

"Эти изменения призваны гарантировать ответственность правящей фамилии за будущее страны, поскольку она лежит на тех, кто лучше подготовлен к выполнению необходимых задач", - говорится в коммюнике княжеского дома Лихтенштейна.

Лихтенштейн
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