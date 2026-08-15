Поиск

В Таджикистане назвали причиной аварии в энергосистеме отключение гидроагрегатов ГЭС в Киргизии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Отключение двух гидроагрегатов Токтогульской ГЭС в Киргизии общей мощностью 600 МВт стало основной причиной возникновения дисбаланса в Единой энергосистеме Центральной Азии и последующего нарушения работы энергосистемы Таджикистана, сообщили в пресс-центре Минэнерго и водных ресурсов республики.

В целях изучения обстоятельств, установления причин и факторов, приведших к аварии 14 августа в энергосистеме Центральной Азии и энергетической системе Таджикистана, под председательством заместителя министра энергетики и водных ресурсов республики Шарифа Махмадзода состоялось заседание межведомственной рабочей группы.

По данным Минэнерго, 14 августа в 14:38 местного времени в Единой энергосистеме Центральной Азии возник дисбаланс между объемами производства и потребления электроэнергии, в результате чего был нарушен стабильный режим работы энергосистемы. "Основной причиной возникновения дисбаланса стало отключение двух гидроагрегатов Токтогульской ГЭС Республики Кыргызстан общей мощностью 600 МВт", - говорится в сообщении.

В миреКазахстан объяснил энергосбой отключением двух гидрогенераторов Токтогульской ГЭС в КиргизииКазахстан объяснил энергосбой отключением двух гидрогенераторов Токтогульской ГЭС в КиргизииЧитать подробнее

В результате нагрузка отключившихся генераторов перешла на ЛЭП 500 кВ север-юг Казахстана. Превышение допустимой нагрузки привело к автоматическому отключению ЛЭП, что нарушило нормальный режим работы Единой энергосистемы Центральной Азии.

В 14:43 энергосистема Таджикистана была отключена от Единой энергосистемы Центральной Азии. После этого в энергосистеме республики произошли резкие изменения частоты, что привело к прекращению нормальной работы ряда гидроагрегатов на гидроэлектростанциях страны.

В результате произошло нарушение работы энергосистемы Таджикистана.

Специалисты энергетической отрасли приняли оперативные меры по восстановлению ее работы. В 16:40 была восстановлена часть энергосистемы страны, а к 19:30 обеспечено ее полное и стабильное функционирование. Энергосистема Таджикистана была вновь подключена к Единой энергосистеме Центральной Азии.

Сложившаяся ситуация не привела к повреждению электрооборудования энергосистемы Таджикистана, все оборудование сохранило работоспособность.

Таджикистан Киргизия Казахстан Токтогульская ГЭС Центральная Азия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 15 августа

В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта

 В Зальцбурге похитили 210 статуэток из инсталляции, открытой к юбилею Моцарта

Из-за обмеления Тибра в Риме показался 2000-летний Неронов мост

 Из-за обмеления Тибра в Риме показался 2000-летний Неронов мост

В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии

 В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии

Власти Марокко задержали несколько десятков нелегалов при попытке пересечь границу с Сеутой

В результате землетрясения на востоке Индонезии погибли не менее 38 человек

 В результате землетрясения на востоке Индонезии погибли не менее 38 человек

В Иране назвали безумными слова Трампа о планах сделать Ормузский пролив американским

 В Иране назвали безумными слова Трампа о планах сделать Ормузский пролив американским

Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать

 Лукашенко заявил, что белорусы не хотят воевать

На границе Марокко и испанского города Сеута пресечена попытка прорыва нелегалов

 На границе Марокко и испанского города Сеута пресечена попытка прорыва нелегалов

Российский турист погиб в результате ДТП с автобусом во Вьетнаме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3515 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов