В Таджикистане назвали причиной аварии в энергосистеме отключение гидроагрегатов ГЭС в Киргизии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Отключение двух гидроагрегатов Токтогульской ГЭС в Киргизии общей мощностью 600 МВт стало основной причиной возникновения дисбаланса в Единой энергосистеме Центральной Азии и последующего нарушения работы энергосистемы Таджикистана, сообщили в пресс-центре Минэнерго и водных ресурсов республики.

В целях изучения обстоятельств, установления причин и факторов, приведших к аварии 14 августа в энергосистеме Центральной Азии и энергетической системе Таджикистана, под председательством заместителя министра энергетики и водных ресурсов республики Шарифа Махмадзода состоялось заседание межведомственной рабочей группы.

По данным Минэнерго, 14 августа в 14:38 местного времени в Единой энергосистеме Центральной Азии возник дисбаланс между объемами производства и потребления электроэнергии, в результате чего был нарушен стабильный режим работы энергосистемы. "Основной причиной возникновения дисбаланса стало отключение двух гидроагрегатов Токтогульской ГЭС Республики Кыргызстан общей мощностью 600 МВт", - говорится в сообщении.

В результате нагрузка отключившихся генераторов перешла на ЛЭП 500 кВ север-юг Казахстана. Превышение допустимой нагрузки привело к автоматическому отключению ЛЭП, что нарушило нормальный режим работы Единой энергосистемы Центральной Азии.

В 14:43 энергосистема Таджикистана была отключена от Единой энергосистемы Центральной Азии. После этого в энергосистеме республики произошли резкие изменения частоты, что привело к прекращению нормальной работы ряда гидроагрегатов на гидроэлектростанциях страны.

В результате произошло нарушение работы энергосистемы Таджикистана.

Специалисты энергетической отрасли приняли оперативные меры по восстановлению ее работы. В 16:40 была восстановлена часть энергосистемы страны, а к 19:30 обеспечено ее полное и стабильное функционирование. Энергосистема Таджикистана была вновь подключена к Единой энергосистеме Центральной Азии.

Сложившаяся ситуация не привела к повреждению электрооборудования энергосистемы Таджикистана, все оборудование сохранило работоспособность.