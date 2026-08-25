Ремонт Павлодарского НПЗ в Казахстане намечен на весну 2027 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ремонт Павлодарского нефтехимического завода перенесен на весну 2027 года, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Мы перенесли ремонт Павлодарского завода на весну следующего года", - сказал Аккенженов на брифинге в правительстве во вторник в Астане.

Ранее сообщалось, что плановый ремонт Павлодарского НПЗ перенесен с 2026 на 2027 год для минимизации рисков возникновения локального дефицита ГСМ.

Павлодарский нефтехимический завод входит в структуру АО НК "КазМунайГаз" и является одним из трех крупных нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана.