В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна и его сына

Экс-президент Армении Роберт Кочарян (в центре) во время предвыборной встречи партии "Армения" с избирателями в мае 2026 года Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Роберт Кочарян и его старший сын Седрак Кочарян задержаны, сообщили журналистам в Антикоррупционном комитете республики.

Ранее в комитете армянским СМИ сообщили, что по нескольким десяткам адресов проводятся обыски в рамках расследуемых уголовных дел коррупционного характера.

Как сообщалось, сотрудники Службы национальной безопасности Армении и Антикоррупционного комитета с утра во вторник проводят обыски в домах бывшего президента страны Роберта Кочаряна и его сына - депутата парламента, члена оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна.

По данным СМИ, сотрудники силовых структур также проводят обыски в спортивном центре "Оранж Фитнесс", связанном с семьей Кочаряна.

В минувший понедельник в парламенте премьер Армении Никол Пашинян, обращаясь к Левону Кочаряну, заявил, что их семья будет лишена имущества.

Депутат парламента Анна Григорян сообщила журналистам, что Левон Кочарян доставлен в Службу национальной безопасности.

По данным армянских СМИ, с утра налоговые органы опломбировали ереванское представительство компании Toyota, одним из акционеров которого является старший сын Кочаряна - Седрак Кочарян.