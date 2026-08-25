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В Японии эвакуировали тысячи человек из-за приближающегося тайфуна

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Приближающийся к южному побережью Японии тайфун спровоцировал эвакуацию нескольких тысяч человек в префектуре Кагосима, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

В префектуре Окинава местные власти в рамках мер предосторожности распорядились отменить занятия в школах.

Метеорологическое агентство Японии предупредило об опасности порывов ветра разрушительной силы, а также о риске высоких волн в море. Жителям рекомендовали соблюдать повышенную осторожность ввиду возможных сходов оползней, наводнений и выхода рек из берегов.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится в 50 км к северу от острова Минамидайто. Максимальная скорость порывов ветра в данный момент достигает 216 км/ч.

Япония
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