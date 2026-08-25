В Курултае Казахстана партия "Адилет" получит 110 мандатов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане пятипроцентный барьер на выборах в Курултай преодолели пять партий, в лидерах - крупнейшая партия страны "Адилет", сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров.

По окончательным результатам подсчетов, "Адилет" набрала 71,17% голосов, получив 110 мандатов в Курултае, отметил он.

Следом расположились партия "Ауыл" с 6,26% голосов избирателей и десятью мандатами, далее партия Respublica с 5,56% с девятью мандатами. Демократическая партия "Ак жол" набрала 5,21%, Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - 5,11%. Обе эти партии получили по 8 мандатов.

В парламент не прошли Народная партия Казахстана с 3,11% голосов и партия зеленых "Байтак" с 1,07% голосов.

Против всех проголосовали 2,51% голосовавших.

Явка на выборы в курултай составила 74,08% граждан, включенных в списки.

"В голосовании приняли участие 9 351 539 избирателей, явка составила 74,08%", - сказал Абдиров.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек, правом участия в выборах обладают свыше 12 млн граждан.