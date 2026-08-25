Президент Сирии приветствовал смягчение американских санкций

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Решение США убрать Сирию из списка государств-спонсоров терроризма сняло бремя с Дамаска, заявил в видеообращении сирийский президент Ахмед аш-Шараа.

"Сирия избавилась от тяжелой ноши и вырвала из книги эту болезненную главу прошлого, чтобы встать на путь развития, восстановления и обновления", - сказал он и поблагодарил президенат США Дональда Трампа за принятое решение.

США 24 августа вычеркнули Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, а также удалили организацию "Джабхат ан-Нусра", также известную как "Хайят Тахрир аш-Шам" (обе организации признаны в России террористическими и запрещены) из списка террористических организаций.

Минфин США отметил, что отныне отменено действие генеральной лицензии для Сирии, которая предусматривала ряд санкций в отношении Дамаска из-за участия вышеупомянутых структур в политической жизни страны.