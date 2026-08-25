Профсоюз Volkswagen предупредил о возможном сокращении до 140 тысяч рабочих мест

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Планируемая реорганизация в Volkswagen Group (VW) может затронуть до 140 тысяч рабочих мест, предупреждают представители профсоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Главный исполнительный директор VW Оливер Блюме и глава бренда Volkswagen Томас Шефер 25 августа должны представить план сокращения расходов на встрече с сотрудниками на главном заводе компании в Вольфсбурге. Эта встреча станет первой в серии общих собраний сотрудников, которые пройдут в ближайшие дни на предприятиях VW по всей Германии.

В июле компания представила новую стратегию, предусматривающую сокращение линейки автомобилей примерно на 50%. Кроме того, автопроизводитель намерен оптимизировать производственные мощности, чтобы привести их в соответствие с изменившейся рыночной средой, а также резким ростом конкуренции. В частности, VW планирует урезать мощности в Китае и Европе.

Как сообщалось, под угрозой находятся предприятия компании в четырех городах ФРГ - в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме.

VW не называл официально планируемый масштаб сокращения рабочих мест, однако СМИ писали, что речь может идти дополнительно о 50 тысячах сотрудников. Это фактически удвоит увольнения, предусмотренные планом экономии на расходах, который был запущен в 2024 году.

Прогнозы профсоюзов в дополнение к этому учитывают еще 40 тысяч рабочих мест на четырех предприятиях в ФРГ, будущее которых находится под угрозой, сообщает Bloomberg.

Напряженность перед первой встречей руководителей VW с работниками уже достигла высокого уровня, отмечает агентство. Глава профсоюза IG Metall Кристиане Беннер назвала стремление Блюме резко сократить расходы и повысить рентабельность операций до 9% "оторванными от реальности фантазиями", а местные представители профсоюза пригрозили VW возможными забастовками.

На прошлой неделе в обращении к сотрудникам Блюме заявил, что проблемы в автомобильном секторе будут только усиливаться в ближайшие годы, и резкое сокращение расходов необходимо автопроизводителю, чтобы остаться на плаву.