Казахстан снизит план добычи нефти на 2026 г. до 96 млн т из-за сбоев в работе КТК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Казахстан скорректирует в сторону снижения план по добыче нефти на 2026 год - с 98 млн тонн до 96 млн тонн, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"План добычи нефти в связи с атаками на КТК будет скорректирован (на 2026 год - ИФ). (...) Мы планировали 98 млн тонн, сейчас скорректированный план - 96 млн тонн", - сказал Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане во вторник.

Министр напомнил, что изначально ставился план довести нефтедобычу в текущем году до 100 млн тонн, однако затем цифры были скорректированы до 98 млн тонн.

Он уточнил, что для достижения ранее озвученного плана в 98 млн тонн были перенесены сроки ремонта на 2027 год на месторождениях Тенгиз и Кашаган.

В 2025 году нефтедобыча в Казахстане составляла 99,6 млн тонн.