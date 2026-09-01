В МАГАТЭ сообщили об отсутствии подвижек с допуском к иранским ядерным объектам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ирана по-прежнему отказывают МАГАТЭ в разрешении на инспекцию иранских ядерных объектов, сообщает во вторник Bloomberg, получивший в распоряжение копию отчета этого агентства.

"По данным МАГАТЭ, Иран продолжает отказывать международным инспекторам в доступе к иранским ядерным объектам", - сообщает Bloomberg.

"Отсутствие информации о ядерных материалах Ирана и отсутствие доступа к объектам для проверки является поводом для беспокойства", - отмечает в отчете гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Иран приостанавливал сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана летом 2025 года. Американским ударам подверглись три ядерных объектах в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

В начале сентября 2025 года МАГАТЭ и иранская сторона достигли в Каире соглашения об условиях для возобновления деятельности экспертов международной организации в Иране. Специалистов допустили на иранские объекты, не затронутые бомбардировками. Однако позднее санкции ООН, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, вновь вступили в силу. 18 октября в связи с истечением срока прекратил действовать СВПД, после чего в Иране заявили, что "все пункты, включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ней механизмы, считаются отмененными". В итоге Иран прекратил выполнение договоренностей, достигнутых в Каире с МАГАТЭ.