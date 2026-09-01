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В Иране зявили о готовности вернуться к соблюдению меморандума о прекращении огня после США

В Иране зявили о готовности вернуться к соблюдению меморандума о прекращении огня после США
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иран готов вернуться к соблюдению меморандума, заключенного с США, если Вашингтон также возобновит выполнение своих обязательств, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Между нами и США существует меморандум. Если США вернутся к соблюдению обязательств, которые определены в этом меморандуме, то мы тоже вернемся и будем соблюдать все эти меры", - сказал Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.

Президент Ирана подчеркнул, что США не в праве ничего навязывать его стране, "неправильные действия и слова".

"Мы здесь (на саммите ШОС) находимся именно для того, чтобы бороться с такой односторонностью. Мы хотим выйти за рамки такой односторонности, и мы уверены, что мы победим", - отметил он.

Хроника 28 февраля – 01 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Масуд Пезешкиан
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