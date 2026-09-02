В парламенте Эстонии пройдут выборы президента республики

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В парламенте Эстонии в среду пройдут выборы президента республики.

Пятилетний срок полномочий действующего главы государства Алара Кариса истекает в октябре нынешнего года, и он еще в июне заявил, что не будет баллотироваться на второй должностной срок.

Для избрания кандидату требуется в ходе тайного голосования набрать не менее двух третей голосов депутатов парламента или не менее 68 голосов из 101.

Как ожидается, на безальтернативной основе новым главой государства станет канцлер юстиции Эстонии Юлле Мадизе. За ее выдвижение на этот пост свои подписи поставили 74 депутата парламента, представляющие 4 парламентские партии из 6.

Она родилась в 1974 году в Эстонии. Окончила юридический факультет Тартуского университета. Преподавала конституционное право в Тартуском университете и Таллиннском техническом университете. С 2015 года - канцлер юстиции. Её рассматривают как независимого кандидата.

В то же время СМИ не исключают, что в ходе тайного голосования часть депутатов может отказаться от ее поддержки и она не сможет набрать необходимых 68 голосов.

Если президент не будет избран в ходе трех туров голосования в парламенте 2-3 сентября, выборы перейдут в коллегию выборщиков, в которой, помимо членов парламента, состоят также представители местных самоуправлений - в общей сложности 208 человек. Заседание коллегии намечено на 26 сентября.

Но если и тогда ни один из кандидатов не окажется избранным, вся процедура избрания начнется снова в парламенте.