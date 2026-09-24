Ученые РФ и Норвегии рекомендуют увеличить на 10% квоту на вылов трески в 2027 г.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Запасы трески в Северном рыбохозяйственном бассейне, снижение которых фиксировались с 2015 года, начали восстанавливаться, что дает основания для увеличения квоты на ее вылов в 2027 году, сообщило Росрыболовство в своем телеграм-канале.

"Совместная российско-норвежская группа ученых по итогам ресурсных исследований Баренцева моря рекомендовала установить вылов трески в 2027 году на уровне не более 312,7 тыс. тонн", - говорится в сообщении. Там отмечается, что это рекомендация ученых, а не окончательное решение об объемах вылова.

Общий допустимый улов трески (ОДУ), установленный по решению смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) на 2026 год, составлял 285 тыс. тонн. Таким образом, ОДУ на следующий год может вырасти на 9,7%.

При соблюдении научных рекомендаций ОДУ трески на 2028 год может также вырасти - уже на 22%.

"К концу десятилетия ПИНРО (Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М.Книповича - ИФ) допускает постепенный рост общего допустимого улова примерно до 400 тыс. тонн", - подчеркивают в Росрыболовстве.

Согласно данным ученых, снижение запасов трески "было связано прежде всего с низкой численностью новых поколений трески". При этом на их выживаемость повлияли продолжительные изменения температурного режима Баренцева моря. При таких обстоятельствах ограничения промысла позволяют снизить нагрузку на запасы.

Как сообщалось, установленная СРНК квота на вылов трески в 2026 году стала самой низкой с 1991 года и составила 285 тыс. тонн, или на 16% меньше, чем в 2025 году.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.