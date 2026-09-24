WSJ узнала о тайных консультациях США и КНР на тему наращивания Пекином ядерного арсенала

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - США проводят закулисные консультации с КНР на тему спешного наращивания Пекином ядерных вооружений, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам американских чиновников, администрация США, не привлекая внимания, проводит переговоры с Китаем о стремительном росте его ядерного арсенала, в то время как существуют сомнения в соблюдении Пекином запрета на ядерные испытания. Дискуссии имели место "на полях" многосторонних встреч с Женеве, Нью-Йорке и Касабланке, где США призывали Китай отреагировать на утверждения, что он секретно проводил ядерные испытания, при которых не происходит цепной реакции как при детонации ядерного заряда", - информирует WSJ.

Дальнейшие переговоры по теме ожидаются в октябре.

WSJ напоминает, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года юридически не вступил в силу, потому что недостаточно стран ратифицировало его. Но США обвиняют КНР в его нарушениях. Так, в начале февраля заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно утверждал, что власти США располагают данными, будто Китай вел ядерные испытания в нарушение моратория на их проведение и скрывал данные о них. В Пекине эти обвинения отрицали.

Кроме того, по оценкам Пентагона за 2025 год, КНР располагает более чем 600 ядерными боеголовками и собирается получить свыше 1 тыс. к 2030 году. Китай также отказывается вступать в переговоры о введении ограничений на наращивание своего ядерного арсенала, аргументируя это тем, что у него гораздо меньше такого оружия, чем у США.