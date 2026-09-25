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Макрон распорядился развернуть военные средства у нефтецентра Янбу-эль-Бахр

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о развертывании военных средств для защиты одного из крупнейших нефтеперерабатывающих центров Саудовской Аравии на Красном море - Янбу-эль-Бахра.

"Мы направим военные средства, то есть солдат, радары и системы обороны, для защиты этого объекта, не для участия в конфликте, а для защиты этого объекта", - заявил Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

По его словам, Франция обсудила этот вопрос с саудовской стороной. Цель заключается в том, чтобы "работать над снижением напряженности на нефтяных рынках".

На вопрос о возможности развертывания истребителей Rafale французский президент ответил: "Посмотрим, как будут развиваться события и каковы будут потребности. Они у нас уже размещены в регионе".

"Но в любом случае мы приводим себя в состояние готовности защищать этот район, потому что еще несколько недель назад оттуда ежедневно поступало более 5 млн баррелей", - добавил Макрон.

Он также заявил, что ситуация в Саудовской Аравии напрямую влияет на цены на топливо.

"Вы увидите это на заправках в течение двух дней", - пообещал французский президент.

Франция Эмманюэль Макрон Саудовская Аравия Янбу-эль-Бахра
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