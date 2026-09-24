Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по Украине и другим международным темам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Вашингтоне обменялись мнениями по украинскому кризису, сообщают в четверг официальные китайские СМИ.

По их данным, лидеры США и Китая также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

Основная часть переговоров Трампа и Си Цзиньпина прошла ранее в четверг в Белом доме. Как ожидается, в ночь на пятницу у лидеров пройдут еще контакты.

Визит Си Цзиньпина в США завершится в пятницу.