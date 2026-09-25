Папа римский начинает визит во Францию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в пятницу прибудет во Францию с четырехдневным апостольским визитом.

В ознаменование его прибытия колокола всех церквей Франции прозвонят в течение семи минут.

По прилете в Париж понтифик встретится в Елисейском дворце с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с представителями властей и с дипломатами.

Затем папа римский посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, а потом отправится на всенощное бдение в Собор Парижской Богоматери. Под конец дня он проведет мессу для 80 тыс. человек в возрасте от 17 до 35 лет на стадионе "Стад де Франс".

Главным событием субботы станет месса на площади Согласия. На нее зарегистрировались около 600 тыс. человек.

После этого папа римский отправится в Лурд (регион Окситания). В субботу вечером он проведет мессу в гроте Масабьель - месте паломничества католиков.

В воскресенье понтифик проведет мессу на лужайке Санктуария в Лурде. На мероприятии ожидается 150 тыс. человек. Затем у него состоится ряд встреч, в частности, с жертвами сексуального насилия в церкви.

28 сентября папа римский отправится в Мец (регион Гранд-Эст). Он выступит с речью под названием "Европейским корням для мира и единства" в конференц-центре Роберта Шумана - одного из основателей ЕС, Совета Европы и НАТО. На это мероприятие приглашены лидеры всех 27 стран ЕС. Президент Франции также произнесет речь.

В завершение визита папа римский проведет мессу для 40 тыс. человек в Соборе Святого Стефана.