США развернули лазерные установки на кораблях в Ормузском проливе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы развернули на боевых кораблях в районе Ормузского пролива боевые лазерные установки для поражения иранских беспилотников и крылатых ракет, сообщает газета The New York Post со ссылкой на министерство обороны США.

Издание отмечает, что американские военные также используют лазерные системы для вывода из строя различной иранской военной инфраструктуры и техники. При этом оружие развертывается на различных боевых платформах: от кораблей ВМС США до наземных мобильных средств армии.

По данным издания, эта технологическая тактика позволила Пентагону существенно сэкономить средства для противодействия иранским атакам. Отмечается, что применение лазеров обходится "гораздо дешевле, чем использование более дорогих кинетических средств поражения, таких как ракеты".

В конце июня глава Пентагона Пит Хегсет лично присутствовал на демонстрации новых систем оружия направленной энергии, проведенной на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. По итогам он заявил, что стал свидетелем того, как лазерное оружие "напрочь остановило приближающиеся беспилотники и крылатые ракеты".