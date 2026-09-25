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Лавров и глава МИД Мали обсудили российско-малийские отношения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "На полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулайе Диопом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-малийских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономических и инвестиционных связей в контексте решений, принятых по итогам второго заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству в мае 2026 года в Казани", говорится в сообщении.

"В ходе обмена мнениями по основным глобальным и региональным проблемам подтверждён настрой Москвы и Бамако на углубление доверительного политического диалога и координации действий во Всемирной Организации, включая Группу друзей в поддержку Устава ООН, а также на других многосторонних площадках. С российской стороны выражена готовность и далее содействовать поддержанию мира и стабильности в Мали и Сахаро-Сахельском регионе в целом", - сообщает МИД РФ.

Мали МИД РФ ООН Сергей Лавров Абдулайе Диопом
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