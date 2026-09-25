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Сергей Лавров встретился с главами Альянса государств Сахеля

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Диалог России и Альянса государств Сахеля (АГС) развивается интенсивно, РФ ожидает лидеров стран объединения на октябрьском саммите Россия - Африка в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД АГС на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы видим, что диалог России и Альянса развивается интенсивно. Консультации, которые состоялись 8 июля в столице Нигера Ниамее, были очень полезными. Еще раз хочу поблагодарить наших нигерских друзей за гостеприимство и прекрасную организацию работы. Уверен, что сегодня мы продолжим рассматривать те перспективы и направления сотрудничества, которые мы уже с вами обсуждали, по многим из которых достигнуты реальные результаты. Но предстоит дополнительная работа", - сказал российский министр.

Лавров выразил уверенность, что на встрече удастся обсудить некоторые аспекты подготовки к третьему саммиту Россия - Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. "На саммит мы ждем ваших лидеров", - подчеркнул он.

ООН Сергей Лавров МИД РФ Альянс государства Сахеля (АГС)
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