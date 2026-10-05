В Норвегии запретят ношение очков с ИИ в общественных местах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии вводит временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом (ИИ) в ряде общественных мест, сообщил в понедельник общественный вещатель NRK.

"Меня беспокоит, что новые, мощные технологии вводят риски для не осознающих это людей быть сфотографированными, снятыми или записанными. Поэтому мы введём временный запрет на ношение очков с искусственным интеллектом в отдельных местах", - приводятся слова министра цифровизации и администрации Торгейра Микаэльсена.

Правительство назначит экспертную группу для консультаций по постоянному национальному регулированию очков с ИИ.

Под запрет ношения таких очков подпадают парки, пляжи, музеи, торговые центры и парки развлечений, детские учреждения и мероприятия, оздоровительные учреждения и учебные центры с раздевалками и душевыми, отмечает NRK.