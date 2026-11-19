Си Цзиньпин считает, что Китай, Россия и США должны вместе поддерживать стабильность в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Пекин, Москва и Вашингтон должны общими усилиями способствовать международному миру.

"Китай, Россия и США должны подавать пример в сотрудничестве и справляться с вызовами, совместно поддерживать международный мир и стабильность, а также вносить значимый вклад в прогресс человечества", - заявил он на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Первую в истории встречу лидеров этих трех стран он назвал прорывом.

По его словам, Китай, Россия и США должны уважать суверенитет друг друга и ключевые интересы, а также не пересекать "красных линий".

Кроме того, председатель КНР призвал к всевозможным усилиям, которые позволят не допустить ядерной войны на планете.