Хуситы нанесли удар по президентскому дворцу в Йемене, выпустив пять ракет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Йемена не пострадали в результате ракетного удара движения "Ансар Аллах" (хуситы) по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене, где находится признанное на международном уровне правительство Йемена, заявил в четверг министр информации страны Муаммар аль-Эриани.

"Премьер-министр и все члены правительства в полном порядке после того, как хуситы ударили пятью ракетами по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене", - написал он в социальной сети X.

При этом "Аль-Джазира" отмечает, что в результате удара погибли два охранника.

Как сообщает телеканал, по меньшей мере два взрыва произошли на вершине холма рядом с дворцом Аль-Маашик, а еще два - у ворот службы безопасности.

Согласно данным йеменского агентства "Саба", целью ударов стали "оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, во дворце Аль-Маашик, а также их оружейные склады".

В связи с тем, что столица Йемена Сана находится под контролем хуситов, признанное на международном уровне правительство Йемена базируется в Адене.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры.