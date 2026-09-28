Страны ЕС не договорились о выделении Украине дополнительных партий зенитных ракет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза в понедельник не дали новых обязательств на тему предоставления Украине ракет-перехватчиков, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Что касается перехватчиков, к сожалению, сегодня не было новых обязательств их предоставить", - сказала она журналистам после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

В то же время она отметила, что 1 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) пойдут на совместные закупки для Киева, а еще некоторую сумму средств направят на обучение украинских военных.

Ранее в понедельник Каллас призвала государства Евросоюза передавать Украине из своих арсеналов ракеты-перехватчики. "Затем арсеналы пополнят производимые ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot", - сказала она журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны.