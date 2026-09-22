Лидер США намерен обсудить с Зеленским возможную сборку на Украине ракет для Patriot

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что собирается поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским на тему возможной сборки ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине.

"Мы будем говорить на эту тему сейчас (...) Я имею в виду, что мы все время обсуждаем эту тему", - сказал Трамп перед началом встречи с Зеленским в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Летом американский президент заявлял, что Вашингтон пока не принял решение о выдаче Киеву лицензии на производство ракет для Patriot. Он отмечал, что речь идет о сложном вооружении, и потому "нужно быть осторожным при выдаче разрешения на его производство".

В середине сентября Трамп говорил, что с Украиной обсуждается потенциальная передача производственной лицензии только на менее продвинутую модификацию ракет для Patriot.

В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что возможная выдача лицензии на производство ракет для системы Patriot на Украине не решит украинские проблемы в краткосрочной перспективе.