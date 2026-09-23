Германия добивается от США разрешения на производство ракет для ЗРК Patriot

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Германии добивается от США разрешения на сборку на немецких предприятиях передовой версии ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет Financial Times.

"Мы дали ясно понять (...) что мы предлагаем помощь в удовлетворении спроса на эту и прочие системы американских вооружений за счет развертывания производственных линий в Европе и Германии", - сказал он.

Издание напоминает, что европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA скоро начнет собирать по лицензии в Баварии ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot. Однако американская сторона не демонстрирует желание организовать совместное производство более совершенных перехватчиков PAC-3.

На прошлой неделе Писториус и шеф Пентагона Пит Хегсет подписали соглашение о совместном производстве американских вооружений в Европе. Однако, уточнил Писториус, тема PAC-3 в этих договоренностях описана в "абстрактных терминах". Он отметил, что нужны дальнейшие переговоры, а также необходимо урегулировать вопросы, связанные с правами на интеллектуальную собственность.

Президент США Дональд Трамп накануне перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что собирается поговорить, в том числе, на тему возможной сборки ракет для ЗРК Patriot на Украине.

Летом американский президент говорил, что Вашингтон пока не принял решение о выдаче Киеву лицензии на производство ракет для Patriot. Он отмечал, что речь идет о сложном вооружении, и потому "нужно быть осторожным при выдаче разрешения на его производство".