В МИД РФ заявили, что Москва не закрывается от диалога с западными странами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия не закрывается от диалога с западными странами, на "полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров провел более сорока встреч и принял участие в целом ряде многосторонних мероприятий, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Мы не закрываемся от диалога с западными странами. Была встреча с (госсекретарем США Марко - ИФ) Рубио, напрашивались и так называемые "изоляторы" - те, кто нас обвиняют во всех смертных грехах. "На ногах" министру Лаврову что-то излагал президент Финляндии Александр Стубб, который параллельно на "полях" подписал какое-то дроновое соглашение с Зеленским. Состоялась беседа с главой министерства иностранных дел Швейцарии. Много информации было о встрече с министром иностранных дел ФРГ Вадефулем, который запросился на эту встречу, однако, с ним, как известно, конструктивного диалога не получилось", - сказал Алимов на пресс-конференции в Москве.

Одновременно Алимов отметил тот факт, что некоторые контакты у российской делегации не состоялись.

"Мы отмечаем отсутствие каких-то контактов. Действующий президент Венесуэлы (Делси Родригес - ИФ) не встречалась ни с Российской Федерацией, ни с КНР, ни с Кубой, ни с Никарагуа. Она раньше улетела, определенные были причины для этого выдвинуты", - добавил он.

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прошла в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.