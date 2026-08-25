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Президент Финляндии назвал условие для переопределения отношений с Россией

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия останется соседом Финляндии, и после завершения военных действий на Украине соседские отношения между двумя странами будут определены заново, заявил президент Александр Стубб на встрече с финскими дипломатами. Об этом сообщают финские СМИ, например, Helsingin Sanomat.

По его словам, отношения Финляндии с Россией изменились из-за вступления Финляндии в НАТО.

"Финско-российская граница стала границей между НАТО и Россией. Но это не обязательно означает "железный занавес", - сказал он. - Россия останется соседом Финляндии, и когда закончится война, мы переопределим наши соседские отношения".

"Я надеюсь, что придет время, когда наши соседские отношения снова будут функционировать. Как я часто говорил, действия самой России определяют, как будут развиваться наши отношения", - добавил президент.

Helsingin Sanomat отмечает, что в своей речи Стубб лишь вкратце затронул темы, связанные с Россией и Соединенными Штатами, не упомянув президентов обеих стран. Что касается Украины, он вновь подтвердил поддержку Финляндией ее членства в ЕС и НАТО.

НАТО Финляндия Украина Александр Стубб
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