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Финляндия и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Финляндии и Украины Александр Стубб и Владимир Зеленский подписали в Нью-Йорке соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, сообщило финское Минобороны.

Соглашение предусматривает, в частности, передачу технологий и знаний между странами, сотрудничество в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инновационных работах, а также реализацию совместных проектов, например, в сфере беспилотных технологий.

Подписанное соглашение также направлено на оптимизацию административных процессов, в том числе для повышения эффективности передачи оборонной техники и технологий между странами.

Владимир Зеленский Минобороны Украина Финляндия Александр Стубб
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