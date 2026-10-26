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Учащиеся во Франции призывают к протестам 31 октября и 5 ноября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Французские организации лицеистов призывают продолжить протесты 31 октября и 5 ноября, несмотря на некоторый прогресс после переговоров с премьер-министром Себастьяном Лекорню, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

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"Мы пойдем до конца, мы призываем к протестам 31 октября и 5 ноября", - заявил замглавы организации "Лицеисты" Луи Летублон.

Он считает, что власти растеряны и протестующим нужно этим воспользоваться, чтобы "получить как можно больше возможностей для отстаивания прав лицеистов".

Ранее в понедельник премьер Франции, министр национального образования Эдуар Жеффре и министр высшего образования Филипп Батист приняли организации лицеистов, а затем - студентов.

Жеффре объявил в понедельник об отмене 836 запланированных сокращений в образовательных учреждениях и о создании 500 рабочих мест для преподавателей в лицеях. Кроме того, число лицеистов в классе сократят до 28 человек: к 2027 учебному году в 50% лицеев, где ситуация наиболее сложная, а с 2028 учебного года - во всех остальных.

17 октября во французских городах прошли масштабные акции протеста против властей. Формально их организовали, чтобы привлечь внимание властей к росту цен, к проблемам в сфере образования, однако во многих случаях демонстрации переросли в столкновения с полицией и погромы. Организаторы акций провели новую серию общенациональных демонстраций 24 октября. Однако число участников оказалось несколько менее значительным.

Фрация лицеисты протесты
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Учащиеся во Франции призывают к протестам 31 октября и 5 ноября

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