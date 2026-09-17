Трамп пригрозил прекратить торговлю с ЕС, если Канада станет его ассоциированным членом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает инициативу председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об ассоциированном членстве в ЕС для Канады "смехотворной" и пригрозил возможностью прекращения торговли с блоком.

"Я думаю, это смехотворно. Канада была ужасным торговым партнером. Если я сочту это хоть сколько-то враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим товарам", - заявил Трамп журналистам, комментируя предложение фон дер Ляйен.

В среду во время ежегодного доклада в Страсбурге о состоянии Евросоюза глава ЕК представила статус ассоциированного членства в ЕС для Канады как новую модель отношений с этой страной. Она предложила тем самым вывести отношения Брюсселя и Оттавы на новый уровень.

Между тем портал EURACTIV писал, что Канада проявляет осторожность в связи с предложением фон дер Ляйен. Как отмечает издание, Оттава еще не готова принять такой статус, даже если она и стремится завязать более тесные связи с Евросоюзом.