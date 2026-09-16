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Канада не спешит стать ассоциированным членом ЕС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Канада проявляет осторожность в связи с предложением председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в ее докладе в Европарламенте стать ассоциированным членом Европейского союза, сообщает в среду Euractiv.

Как отмечает издание, Оттава еще не готова принять такой статус, даже если она и стремится завязать более тесные связи с Евросоюзом.

"Вы также слышали, как она упоминала идею статуса ассоциированного члена. Мы пока к этому не готовы. Мы действительно гораздо больше сосредоточены на достижении конкретных результатов", - приводит Euractiv слова постпреда Канады при ЕС Джонатана Уилкинсона.

Во время ежегодного доклада в Страсбурге о состоянии Евросоюза глава ЕК представила статус ассоциированного членства в ЕС для Канады как новую модель отношений с этой страной.

Euractiv связывает этот анонс со статьей, опубликованной на прошлой неделе в Wall Street Journal, в которой сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни якобы изучал возможность для Канады стать ассоциированным членом ЕС, поскольку Оттава желает углубить свои связи с Европой в контексте ухудшения отношений с США.

"Я не говорю, что нам не нравится этот термин, - сказал Уилкинсон. - Я лишь говорю, что прежде чем мы дойдем до стадии решения, как что-то назвать, мы должны сначала узнать, какую форму это примет".

Он подтвердил, что Оттава ранее участвовала в обсуждениях этого предложения и что эта новость не стала неожиданностью. "Сейчас важнее всего результаты. Сотрудничество между различными секторами, а не название, которое мы используем для описания этого обязательства", - заявил канадский посол.

По его словам, стороны планируют объявить о согласованных инициативах на саммите Канада-ЕС, который состоится в Монреале в октябре.

В своем докладе, отмечается в публикации, фон дер Ляйен не уточнила, что именно будет подразумевать этот статус "ассоциированного члена". В ответ на просьбу разъяснить детали предложения представитель Европейской комиссии сказал, что ЕС "будет стремиться к созданию новой формы партнерства, которой ранее не существовало, - путем установления максимально тесной связи с партнером за пределами Европы".

ЕК ЕС Канада Урсула фон дер Ляйен
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