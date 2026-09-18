Идею главы ЕК создать европейский совбез встретили скептически в ряде стран ЕС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива создания европейского совета безопасности вызвала отрицательную реакцию группы чиновников и дипломатов ЕС, сообщает газета Politico.

Это был один из ключевых пунктов в докладе о состоянии Евросоюза председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен 16 сентября в Европарламенте в Страсбурге.

Предполагалось, что этот орган станет площадкой, где Канада, Норвегия, Украина и Великобритания смогут обсуждать вместе с ЕС общие угрозы. Это задумывалось как своего рода "безопасный формат" вне рамок НАТО, особенно актуальный в то время, когда у Вашингтона часто возникают разногласия с союзниками.

"Однако реакция некоторых чиновников и дипломатов ЕС была весьма резкой: они заявили (...), что это лишь добавит новые совещания в графики лидеров, но не решит проблем с утечкой конфиденциальной информации в Евросоюзе", - отмечает издание в опубликованной в пятницу статье.

Politico приводит высказывание неназванного дипломата ЕС о растущем списке европейских форматов для совещаний: "Сначала представители Украины, Канады, Норвегии и Великобритании встречаются в рамках НАТО, затем заглядывают на заседание Европейского совета, пьют кофе с "Коалицией желающих", присоединяются к контактной группе по обороне Украины, собираются в рамках Европейского политического сообщества и, наконец, встречаются в Европейском совете безопасности, чтобы принять решительные меры".

"Не думаю, что это когда-нибудь воплотится в жизнь", - сказал в свою очередь некий высокопоставленный чиновник ЕС.

По информации издания, в отличие от предложения предоставить Канаде статус "ассоциированного члена" Евросоюза, эта инициатива не стала неожиданностью. Председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждал идею совета безопасности с рядом лидеров ЕС.

Критики инициативы главы ЕК указывают на то, что совещания в ЕС - легкая мишень для прослушивания. "Дело в том, что представители наших оборонных ведомств не любят обсуждать вопросы, требующие конфиденциальности, в форматах ЕС", - цитирует Politico еще один источник.

"Данная инициатива Урсулы фон дер Ляйен, вероятно, так и останется нереализованной", - делает вывод издание.