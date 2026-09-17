Поиск

Канада и ЕС хотят определить пути укрепления сотрудничества до конца октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Чиновники Канады и Евросоюза стараются успеть до запланированного на 29-30 октября в Монреале саммита Канада-ЕС согласовать шаги по сближению сторон, но это непростая задача, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Один чиновник из США и и один из Канады, знающие о переговорах, отметили, что госслужащие стараются добиться цели, но работа продвигается медленно и сложно, частично из-за ее технического характера.

Издание напоминает, что десять из 27 стран ЕС до сих пор не ратифицировали Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) о свободной торговле между Канадой и ЕС, подписанное в 2016 году. Однако Канада участвует в ряде инициатив ЕС, включая программу перевооружения "Действия по обеспечению безопасности для Европы" (SAFE) и исследовательскую Horizon Europe.

Сейчас идут дискуссии о том, как Канада может создавать вместе с ЕС платежные системы и средства облачных вычислений, с целью найти альтернативу таким сервисам США. Стороны также обсуждают возможность соглашения об электронной коммерции, которое позволит усилить сотрудничество в сферах кибербезопасности и регулирования. Оттава желает, чтобы канадцы могли дольше находиться в ЕС без виз, чтобы власти Евросоюза признавали их документы о квалификации и обеспечивали учебу в университетах. Кроме того, возможен вариант с получением Канады доступа к Европейскому инвестиционному банку.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила вывести на новый уровень отношения с ЕС и дать Канаде статус первого ассоциированного члена Евросоюза.

Евросоюз Канада Урсула фон дер Ляйен США Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

 Пашинян призвал спокойнее относиться к вопросу цены на российский газ

Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

 Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

Грузия приостановила авиасообщение с Ираном

Brent подешевела до $105,7 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

 Уолл-стрит в среду закрылась в минусе после заседания ФРС

США продлили визовые рестрикции в отношении палестинского руководства

NASA обнаружило крупнейший новый кратер на Луне

 NASA обнаружило крупнейший новый кратер на Луне

Палата представителей США одобрила законопроект о дополнительных санкциях против РФ

 Палата представителей США одобрила законопроект о дополнительных санкциях против РФ

Что произошло за день: среда, 16 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11796 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов