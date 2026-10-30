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В Словакии возобновят расследование дела о передаче военной техники Украине

Соответствующее поручение дал генеральный прокурор Словакии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил о возобновлении рассмотрения дела о передаче прежними властями страны военной техники Украине.

"После пересмотра дела я пришел к выводу, что решение о его прекращении было принято преждевременно", - написал генпрокурор в соцсети.

По словам Жилинки, рассмотрение дела необходимо возобновить. Поручение направлено прокурору города Тренчин.

Дело касается передачи Украине в 2023 году истребителей МиГ-29 и систем ЗРК "Куб", стоявших на вооружении Словакии. Прокурор Братиславы Растислав Ремета, завершая предыдущее расследование в феврале этого года, заявлял, что истребители МиГ-29 и ЗРК "Куб" устарели, и отметил, что их передача не является преступлением.

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