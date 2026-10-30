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Трамп анонсировал скорое завершение конфликта с Ираном

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции KCMO заявил, что окончание конфликта с Ираном произойдет уже в ближайшей перспективе.

"Скоро все подойдет к концу", - приводят западные СМИ слова Трампа.

Кроме того, он повторил, что США надо быть уверенным в отсутствии возможностей для Ирана получить ядерное оружие.

"Нам нужны гарантии того, что там ядерного оружия никогда не будет", - подчеркнул президент.

Хроника 28 февраля – 30 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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