Трамп анонсировал скорое завершение конфликта с Ираном

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции KCMO заявил, что окончание конфликта с Ираном произойдет уже в ближайшей перспективе.

"Скоро все подойдет к концу", - приводят западные СМИ слова Трампа.

Кроме того, он повторил, что США надо быть уверенным в отсутствии возможностей для Ирана получить ядерное оружие.

"Нам нужны гарантии того, что там ядерного оружия никогда не будет", - подчеркнул президент.