Глава ГК "Ташир" Карапетян арестован на месяц

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава группы компаний "Ташир", руководитель оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян, ранее находившийся под домашним арестом в Ереване, арестован решением суда на один месяц.

В среду он был задержан и доставлен в Следственный комитет Армении.

Как сообщила пресс-служба СК, в 2016-2024 гг. Карапетян организовал деятельность группы лиц, причастных к совершению ряда преступлений, связанных с работой ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА). В среду правоохранительные органы провели одновременные обыски по 65 адресам. По данным следствия, общий ущерб, причиненный ЭСА, оценивается в 64,58 млрд драмов (около $180 млн).

Уголовные дела возбуждены против 36 человек по статьям "организация злоупотребления служебными полномочиями в частном секторе", "организация хищения вверенного имущества в особо крупных размерах", "отмывание денег в особо крупных размерах".

15 октября правительство Армении приняло решение о признании 100% акций компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей главе ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну, объектом преобладающего общественного интереса. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что ЭСА станет государственной собственностью, которая затем будет передана в управление международной топ-компании или группе компаний.

Ранее правительство предложило за акции ЭСА около $62,3 млн, но с условием, что собственники вернут полученные за последние десять лет дивиденды, с учетом чего окончательная сумма предложения составит порядка $380 тыс.

Бизнесмен Карапетян находился под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности. В октябре обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

На парламентских выборах 7 июня "Сильная Армения" набрала 23,3% голосов, став второй после партии Пашиняна политической силой, представленной в новом парламенте.