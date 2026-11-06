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Трамп и Мерц обсудили украинский конфликт

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону необходимость скорейшего завершения украинского конфликта, пишет Handelsblatt со ссылкой на пресс-секретаря правительства Германии Штефана Корнелиуса. Разговор состоялся вечером 5 ноября.

Они согласились, что война на Украине должна завершиться как можно скорее.

Корнелиус также сказал, что соглашение по Украине должно быть одобрено союзниками по НАТО.

Трамп вечером 5 ноября анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и, возможно, всю Европу. По его словам, это будет "прекрасное соглашение, и все будут в восторге". Что касается конликта на Украине, президент США сказал: "Я думаю, мы завершим его довольно скоро".

НАТО США Дональд Трамп Фридрих Мерц Украина Германия
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