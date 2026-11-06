Кушнер сообщил о продуктивных переговорах по гарантиям безопасности Украины

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал прошедшие в Брюсселе переговоры по Украине продуктивными.

"Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и предметные дискуссии с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум важным и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой европейской архитектуре безопасности", - говорится в заявлении Кушнера в соцсети X.

Он добавил: "Наша цель - решить проблемы безопасности всех сторон с помощью практических, взаимосогласованных мер, которые снижают риск возникновения конфликта в будущем".

По его словам, США в преддверии переговоров в Абу-Даби работают с обеими сторонами украинского конфликта над разработкой "серьезных предложений, которые могут сделать обсуждения максимально содержательными и продуктивными".

Кушнер подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на выполнении работы, чтобы добиться "всеобъемлющего и долгосрочного соглашения".

Ранее сообщалось, что представители США, НАТО, ряда стран Европы провели в четверг переговоры о потенциальных гарантиях безопасности Киева.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.