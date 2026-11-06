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Трамп заявил о подготовке большого соглашения, выходящего за рамки Украины

Трамп заявил о подготовке большого соглашения, выходящего за рамки Украины
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое затронет не только Украину, но и, возможно, всю Европу.

"Будет заключено соглашение, это будет большое соглашение, и оно затронет не только Украину (...), и я бы даже сказал, что оно может охватить всю Европу", - заявил Трамп журналистам.

Он отметил, что это будет "прекрасное соглашение, и все будут в восторге".

Говоря о перспективах окончания конфликта на Украине, Трамп заявил: " Я думаю, мы завершим его довольно скоро".

Дональд Трамп США Украина
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