Иран считает, что проекты с РФ позволят Тегерану противостоять давлению США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совместные проекты Ирана и РФ помогут Тегерану противостоять международному давлению, в частности, со стороны США, заявил в пятницу заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

"Поставки российского газа в Иран и международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" являются стратегическими проектами, которые развеют нереалистичные фантазии некоторых стран, включая США, о том, чтобы оказать давление на Иран", - приводит его слова агентство "Тасним".

По мнению Багери, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и укрепят безопасность.

Он также отметил, что в послании, которое секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле 5 ноября, верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи изложил приоритеты для Ирана в двустороннем сотрудничестве с Россией.

Накануне сообщалось, что Россия и Иран подписали документы о доступе к земельным участкам для строительства железнодорожной ветки Решт - Астара. В рамках строительства планируется возвести 162 км ж/д пути, восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста, 30 путепроводов. Участок станет частью МТК "Север - Юг", который связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию.