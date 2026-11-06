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Доллар подскочил, золото упало после сильных статданных по рынку труда США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Курс доллара США активно растет к основным мировым валютам после публикации лучших, чем ожидалось, данных о состоянии американского рынка труда в октябре, что повысило вероятность подъема ключевой процентной ставки Федрезерва в декабре.

После выхода статданных доходность американских гособлигаций умеренно повышается, а золото резко дешевеет.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,62%.

Евро в паре с долларом по данным на 19:29 мск просел на 0,64%, до $1,1148, фунт подешевел на 0,66% - до $1,3362.

Доходность 10-летних US Treasuries поднимается на 1,9 базисного пункта, до 4,858%.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex дешевеют в пятницу примерно на 1,1% и торгуются у отметки в $4070 за унцию.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в октябре увеличилось на максимальные с марта 165 тыс., а безработица опустилась до 4,1% с сентябрьских 4,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост занятости на 65 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Федеральная резервная система (ФРС) действует в рамках так называемого "двойного мандата": её основной задачей является обеспечение максимальной занятости и ценовой стабильности. Сигналы об устойчивости рынка труда повышают вероятность, что регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы побороть высокую инфляцию, не опасаясь негативного влияния на занятость.

Вероятность того, что ФРС повысит ключевую ставку в декабре, в настоящее время оценивается рынком в 77% против 71% до публикации отчета по рынку труда, по данным CME FedWatch.

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