Нетаньяху объяснил прекращение военной помощи от США усилением Израиля

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Отказ США продолжать финансировать оборону Израиля демонстрирует тот факт, что израильская экономика может сама обеспечить потребности страны, заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

"Военная помощь США Израилю всегда была результатом взаимовыгодного соглашения. Израиль использовал ее для самообороны, для борьбы с врагами Америки и Запада. Сегодня у Израиля - сильная и стабильная экономика. Решение премьера Нетаньяху и президента США Дональда Трампа перейти от помощи к партнерству показывает силу и развитость наших отношений, умение адаптироваться и сохранять устойчивость", - заявили чиновники.

Трамп ранее в ноябре заявил, что Вашингтон по договоренности с Нетаньяху с конца 2026 года останавливает передачу Израилю финансовых средств на оборону. Он подчеркнул, что Израиль более не нуждается в такой американской помощи. Тем не менее, по его словам, Израиль может продолжать закупать вооружения у США.

Израиль получал в год примерно $3,8 млрд в соответствии с меморандумом, срок действия которого истекает в сентябре 2028 года.

По данным израильских СМИ, объявление Трампа оказалось неожиданностью для Минобороны и Минфина Израиля. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что не знал о таких договоренностях Нетаньяху и Трампа и крайне обеспокоен новым по. "Проблема американской помощи меня очень беспокоит. Очень", - приводитThe Times of Israel его слова.

Лидер оппозиционной партии "Яшар!", ставшей второй на парламентских выборах в Израиле, Гади Айзенкот потребовал отставки Нетаньяху после того, как Трамп объявил о планах к концу 2026 года остановить военную помощь Израилю.

The Times of Israel напоминает, что США обязались предоставлять миллиарды долларов военной помощи и Израилю и Египту после заключения Египетско-израильского мирного договора 1979 года. Вместе с тем, по подсчетам американского Совета по международным отношениям, Израиль с момента основания в 1948 году получил от США более $300 млрд, с поправкой на инфляцию.

В конце октября Нетаньяху предположил, что в какой-то момент "десятки миллиардов США помощи для военного министерства" прекратят поступать. "Это потому что Америка изменилась. Не потому что Израиль изменился. Все кончено или будет кончено, это лишь вопрос времени", - говорил премьер.